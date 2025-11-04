巨人は４日、石井琢朗新二軍監督（５５）と田口昌徳新二軍バッテリーコーチ（５５）の就任を発表。阿部監督が若手育成を託す２人について言及した。阿部監督は新入閣の２人に対し「もちろん二軍のことは全てお任せしようかなとは思いますし、密に連携取りながらやっていきたいなという話をさせていただきました」と信頼の深さを明かした。石井氏は横浜、広島で活躍し２０００安打を達成。引退後には広島、ヤクルトのコーチを