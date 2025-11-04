三代目J Soul Brothers岩田剛典（36）が4日、都内で開催中の東京国際映画祭コンペティション部門に出品された主演映画「金髪」（坂下雄一郎監督、21日公開）公式上映に登壇。「今日のためだけに、髪を金髪にして参りました！」と声を大にして口にした直後に「ウソです」と口にした。さらに、坂下雄一郎監督（39）の声を「初めて聞いた」と口にしたが、再び「ウソです」と繰り返し“ウソ連発”。国際映画祭の舞台あいさつで、英語の