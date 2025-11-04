Snow Man目黒蓮（28）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」一般部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。昨年に続き2年連続の受賞となり、「去年はいろんな方に『おめでとう！』と声をかけていただいた。自分の中でもさらにデニムを好きになるきっかけになりましたし、（2年連続で受賞して）さらに愛が深まる気がしています」と喜んだ。昨年の受賞をきっかけに「1年で350日ぐらいはジーンズをはいている」と明かし、「