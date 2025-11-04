モデルで女優のKoki,（22）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」評議会選出部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。父の木村拓哉（52）は94年から一般選出部門で5年連続で受賞し、初の殿堂入りを果たしている。Koki,は初の表彰となり、「父が5回連続でジーニストに選ばれているので、父が受賞した時にどんな格好で行ったのかを調べた。やっぱりかっこいいな…似合うな…と思いました」と明かした。同部門は、主催者の