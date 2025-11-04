元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が3日深夜放送のフジテレビ系「井戸端3姉妹は夜もすがら」（火曜深夜2時15分）に出演。高校時代の恋愛について明かした。中川は「私、高校の時に気になる先輩がいて、体育祭だったんだけど、『一緒に写真撮ってください』ってお願いして撮ったら、先輩から『それ後で送って』って言われて（赤外線で）メルアド交換みたいな。そこから、付き合ったみたいなことがあったの。そういうのはある