この先は、8日(土)までは日中は日の差す所が多いでしょう。9日(日)は天気が下り坂に向かい、広い範囲で雨が降りそうです。先月から、土日は広い範囲で天気が崩れ、どちらかは雨が降るという週末が続いています。また、11月中旬は、今後台風にかわる予想の熱帯低気圧の動向に注意が必要です。8日(土)までは比較的穏やかな天気続く明日5日(水)から明後日6日(木)は、太平洋側を中心に湿った空気の影響を受けるでしょう。明日5日(水)は