ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が４日、都内で行われた「第４２回ベストジーニスト２０２５」授賞式に出席した。最もジーンズが似合う有名人に贈られる同賞の「一般選出部門」を昨年に続き、２年連続で受賞。目黒は何度も丁寧に頭をさげながら受賞の盾を受け取った。上下デニムにシャツとネクタイを合わせて登壇し、「２年連続でベストジーニスト賞という、こんなに名誉ある賞をいただき、ものすごくうれしく思います」と感謝した