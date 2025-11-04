三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ・岩田剛典が４日、都内で行われた第３８回東京国際映画祭（５日まで）の主演映画「金髪」（１１月２１日、坂下雄一郎監督）舞台あいさつイベントに、白鳥玉季らとともに登壇した。同作は、岩田が演じる”イタい“中学生教師が校則への抗議のため”金髪デモ“を行う生徒たちと対峙（たいじ）するストーリー。最高賞を競うコンペティション部門１５作品に選ばれている。岩田は冒頭、「今