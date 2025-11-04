Ｊ１のＧ大阪がこのほど、本拠・パナソニックスタジアム吹田にて「吹田市市民ふれあい事業『夢と希望を広げる出会い〜未来への備え〜ｉｎスタジアム』」を開催した。吹田市、吹田市教育委員会とクラブが共催した。目的は以下の３つ。〈１〉パナソニックスタジアム吹田を体感することにより、まちへの愛着と誇りを育むこと〈２〉プロサッカー選手として活躍した選手ＯＢやコーチとふれあうことにより夢を持って努力することや