資料 香川県教育委員会は4日、県内の4つの小学校がインフルエンザ感染などで臨時休業すると発表しました。 学級閉鎖は高松市立高松第一小学校1年1組（5日）と高松市立木太南小学校3年1組（5日と6日）、学年閉鎖は観音寺市立観音寺小学校6年（4日）と香川大学教育学部付属坂出小学校3年（5日～7日）です。 4小学校では4日、インフルエンザ感染などで9人～22人の児童が欠席しました。香川県では2025年10月17日