スターバックス コーヒー ジャパンは4日、1日から発売開始した5商品について、主要原材料に動物性食材を使わず、植物性食材を使用していることを表すプラントベースマークの誤表示があったと発表した。【写真】スタバでアルコールが飲めるのは1店舗だけ！超レアカクテル同社は公式サイトで「全国のスターバックスの店舗で11月1日発売の5商品（プラントベース商品ではない商品）を、ドライブスルーサイネージおよび店内のサイネ