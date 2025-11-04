俳優の水野真紀（55）が3日、自身のブログを更新。自分を褒めることをしたと報告し、自宅キッチンを公開した。【写真】清潔感あふれる水野真紀の自宅キッチン水野は「最近、自分を褒めてあげていないことに気付き昨夜、褒められることを致しました。"夕飯を終えたら、さっさと台所の片付けをする"」とつづり、整理整頓されたシンクを紹介している。続けて、夕食後はキッチンと続いてあるリビング・ダイニングでダラダラと