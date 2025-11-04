Ｊ１横浜Ｍの中山昭宏社長（５８）が４日、西野努スポーティングダイレクター（ＳＤ、５４）の契約満了に伴い、横浜市で取材に応じ「今シーズンの結果と現状を総合的に検討した結果、今回の判断に至りました。私自身も断腸の思いではあります」と話した。Ｊ１残留が確定しておらずリーグ戦３試合を残したタイミングでの発表となった理由は「トップチームが第１優先の考えの中、一番適切だということ」と説明。情報が流出し、ク