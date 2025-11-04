東京都江戸川区で４日、イノシシの目撃情報が相次いだ。区は区立小中学校や保育施設に注意喚起のメールを送り、周辺住民にも「イノシシを見かけても近づかないように」と注意を呼びかけている。区によると、イノシシは同日午前６時頃、同区西葛西７付近で目撃された。同日正午頃には清新町２でも目撃情報があった。人的被害は確認されていないという。