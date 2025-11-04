２日のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ」は、グラビアアイドルの榎原依那がゲスト出演した。ＴＶｅｒ限定配信されたフジテレビ「酒のツマミになる話」の特別版「ＨＡＮＡＲＥ」に出演した際、スタート時にすでに「ウォッカ・桃サワー・ハイボール・レモンサワー・ジャスミンハイ１４杯目」と表示された過去のある酒豪。この日も収録の３時間ほど前から自主的に飲んで収録に参加していることを明かし、共演者を驚