開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。イベント開催に先駆け、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちの新しいデザインの衣装が初公開された。【写真】新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」のイメージ■「ジュビリーブルー」で統一新しい衣装は、東京ディ