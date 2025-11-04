「目標です」還暦直前で?太もも丸見せ?吉本新喜劇の大ベテラン女優がインスタグラムで大胆?ショーパン?姿を投稿し、注目を集めている。「後2年で80歳パート4！！」とつづり、引き締まった太ももを公開したのは末成映薫(78)。赤いベレー帽に黒の超ミニ丈のショーパン、肩出しトップス、ルーズソックス、厚底靴という2000年前後の流行を取り入れたY2Kファッションを披露した。フォロワーからは「は、はちじゅう」「恐るべし