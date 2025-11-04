大相撲九州場所の新弟子検査が4日、福岡市中央区の病院で行われた。3人が受検したが、武田琉斗（りゅうと、18）＝大分県佐伯市出身、中村部屋＝が遅刻をするハプニングがあった。開始予定は午後1時。だが武田は部屋関係者から同2時と教えられていた。同0時20分ごろ、食事中に連絡を受け、あわてて佐賀県鳥栖市の宿舎を飛び出した。「焦りました。失格するかもと思いました」。着いたのは午後1時15分ごろ。小走りで会場に駆けつ