福岡県警小郡署は4日、小郡市の住民が持つ携帯に3日午後3時ごろ、福岡県警察捜査第二課員をかたる男から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「事件の捜査の過程であなたのキャッシュカードが見つかった。今から警察本部に来てください」などと言われる内容。同署は「警察官を名乗り、現金を要求する詐欺の手口が増加しています。SNSやビデオ通話に移行するケースもあります。LINEを悪用した詐欺にご