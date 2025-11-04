着圧によって、ふくらはぎの筋肉をサポートして支えてくれる『レッグスリーブ』。『ゲイター』『カーフスリーブ』などと呼ばれる場合もあり、足首からヒザにかけての肌を保護すると共に、着圧をかけて運動時のパフォーマンスアップや疲労軽減効果が期待できる。実際に着用してテストを行ったプロゴルファーの海老原秀聡は、ゴルファーに最適な機能が備わっていると話す。【写真】2,000円台からとコスパも優秀！ 特に評価が高かった