＜JLPGA最終プロテスト 初日◇4日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞初めて経験する最終プロテスト。緊張で体が硬くなっても不思議ではない状況でも、埼玉栄高に通う伊藤愛華は、高校3年生とは思えない落ち着き払った足取りでスコアを伸ばしていった。「周りがバーディを取るなか、自分は前半ボギーが2つ出たけど、うまくコントロールできました」。それが、後半に記録した怒とうの6バーディにつながった。