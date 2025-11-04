北海道・岩見沢警察署は2025年11月4日、不同意性交の疑いで、網走市に住む農業の男（25）を逮捕しました。男は2025年6月14日、札幌市内の宿泊施設で、札幌市北区に住む10代前半の少女に性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、2人はSNSで知り合ったとみられ、事件当日に初めて会ったということです。別事件を捜査する過程で事件が発覚し、男の関与の裏付け捜査が進められていました。調べに対し男は「間違いあり