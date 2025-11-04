去年、首都高速道路で、トラックが車列に突っ込み3人が死亡した事故で、東京地裁はトラック運転手の男に対し、懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。降籏紗京被告（29）は去年5月、首都高速5号池袋線で渋滞の車列にトラックで突っ込み、3人を死亡させ、3人に重軽傷を負わせた過失運転致死傷の罪などに問われています。東京地裁はきょうの判決で、降旗被告が意識が朦朧とするほどの体調不良がありながら運転をしたことについて