13日に開幕するゴルフの三井住友VISA太平洋マスターズ（静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース）の出場者78人を4日、日本ゴルフツアー機構（JGTO）が発表した。昨年、優勝した石川遼（34、CASIO）や日本オープンで優勝し、来年のマスターズ出場権を獲得した片岡尚之（27、ACN）らが参戦する。※随時更新【一覧】三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ出場予定選手【有資格者】※五十音順阿久津未来也（フリー）浅地洋佑（フリー