韓国・ソウルの中心部で飲酒していた男が運転する車に日本人の親子2人がはねられ、母親が死亡した事故。韓国では飲酒運転が社会問題となっていて、韓国メディアは「国の恥がさらされた」などと伝えています。【写真を見る】「国の恥がさらされた」韓国メディア報道ソウル中心部で発生の飲酒運転事故、日本人親子2人はねられ母親死亡逮捕の男は“泥酔状態”で運転おととい夜、ソウル中心部の観光客も多く訪れる東大門で、日本人