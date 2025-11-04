モデルでタレントの滝沢カレン（33）が4日、自身のインスタグラムを更新。出産後初のテレビ出演を明かした。「お久しぶりのテレビですお仕事復活しまして、はじめてのテレビは本日20:00〜の踊る！さんま御殿！！です」とつづり、この日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿!!」がテレビ復帰となることを報告した。「久しぶりのさんまさんに1週間前から一生緊張しておりした」と滝沢。「でも私の生まれ場所でもある、さんま