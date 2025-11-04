◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第2日Bブロック東大9―8立大（2025年11月4日神宮）異色な男のヒットから東大の大逆転劇は始まった。5点をリードされた4回、2死から4番DHに入ったスタンリー翔唯（かい、2年＝早実）が右前打。続く横井春太朗（同＝名古屋向陽）が中堅越えの適時二塁打で1点を返す。これを皮切りに荒井慶斗（同＝宇都宮）の2ランなど11安打で9点を奪った。スタンリーは早実野球部時代、巨人2