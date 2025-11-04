サントリーは４日、ウイスキーや焼酎、輸入ワインなど計３９銘柄を２０２６年４月１日出荷分から２〜２０％値上げすると発表した。原材料価格や輸送費の高騰が続いており、「企業努力だけで吸収することが極めて難しい状況になったため」と説明している。値上げするウイスキーは「響」「山崎」「白州」の３銘柄で、希望小売価格で６〜１５％値上げする。焼酎など１０銘柄は同２〜２０％の値上げとなる。これにより、「サント