栃木・那須町で乗用車が川に転落し、男性1人が死亡しました。4日午前8時前、那須町の三蔵川で、近くの住民から「車が橋の下に落ちている」と通報がありました。警察によりますと、乗用車は橋の欄干を突き破って川に転落したところを発見されたということです。車内から60代くらいの男性が遺体で見つかりました。転落した車は県外ナンバーだったということで、警察は男性の身元の確認を急ぐとともに、転落した詳しい経緯を調べてい