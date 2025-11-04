高市総理は2027年度の防衛費を前倒ししてGDP比2％にするとトランプ大統領に約束した。 11月4日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。 小塚「今年度中に前倒しすることになったので今の臨時国会なのか、1月からの通常国会でとにかく補正予算で防衛費を2％にするということになります。2％にすると今、現在がGDP比1.8％で約9.9兆円なんですよ。これを2