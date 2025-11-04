ひろゆきこと実業家・西村博之氏が2025年11月4日、AIエンジニアで政治団体「チームみらい」の安野貴博党首が国会の特別委員会「デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会」に参加できないことについて、「変な仕組み」だとXで指摘した。「国会ぼっち（一人会派）を脱出できるようがんばります」安野氏を巡っては、泉房穂参院議員が11月3日、「国会内のルールにより、『会派』に属さない場合、1つしか『委員会』に