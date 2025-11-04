■これまでのあらすじ矢部マリアがくれたおさがりの子ども服。なぜか首元のタグに娘の名前が書いてあった。その理由について、娘の名前が偶然同じなのだと彼女は説明したが、主人公は狂気じみたものを感じるのだった…■すっかり仲良しに ■でもあまり突っ込むのもね ■義妹に聞いてみよう！ ■積もる話がたくさん義妹の話によると、“矢部マリアの夫”は存在しているようですね。連れてこないから存在するのか疑ってしまいました