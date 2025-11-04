チュディン・スイス中銀理事 マイナス金利は必要な場合にのみ使用する 物価安定の範囲（目標範囲0～2％）内でインフレを維持するため、低金利を維持している 現在の金利水準は適切である フランが適正評価されているか、過大評価されているかは金融政策の決定要因ではない 重要なのは為替レートの変動とそのインフレへの影響である 我々はインフレ率の低下を望む状況にない インフレ予測は目標通りである（２