アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/04営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.14％ 大連ポリエチレン -0.44％ 上海重油 -0.57％ 上海銅 -0.74％ 上海ゴム -0.86％ 上海異形鉄筋 -0.87％ ＊数値は前日比％