ドル円一時１５３．３３レベル、ユーロ円１７６．７９レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方に円が一段と買われている。ドル円は153円台半ばを下回ると、安値を153.33レベルまで広げている。ユーロ円も176.79レベルに、ポンド円は201.30レベルに本日の安値を更新。 東京市場では片山財務相が「為替相場の動きを強い緊迫感持って注視、足元で一方的で急激な動きみられる」と型どおりの円安けん制発言を行った。