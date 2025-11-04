鶴岡市のワイナリーで3日、新酒ワインを味わうイベントが開かれました。ことしは良質なブドウがとれ、香り高くコクのある味わいに仕上がったということです。「ピノ・コッリーナヌーボー解禁します。乾杯」鶴岡市の「エルサンワイナリー松ケ岡」は3日、ことし収穫したブドウで醸造した新酒ワインの販売を始めました。ワイナリーの畑で栽培した「ピノ・ノワール」というブドウの品種を使