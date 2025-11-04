ドジャース連覇の盛り上がりは静岡県内でも……。（街の人）「外食しながら見ていたが大騒ぎして。誇らしいですね。3連覇してほしい。まずはけがなく活躍してもらえるといいのかなと思う」（中学生）「山本由伸ずげえ。ピッチングがすごいと思った」Q.連日投げる姿見てどう思った？「かっこいいっすね。大谷選手の活躍。ホームラン打ったり二刀流とかすごい」ドジャースの活躍に興奮したという中学生。ところで