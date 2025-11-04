新日本プロレスは４日、東京・港区で来年１・４東京ドームの対戦カード発表記者会見を開き、ＩＷＧＰ女子王者・朱里対ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥の対戦が発表された。当日は地上波放送が決定。２０２６年１月４日午後１０時１５分よりテレビ朝日系列地上波にて放送予定で同局によるとプライム帯でのプロレス放送は２４年ぶりと発表された。ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）でレギュラー出演するなどテレ