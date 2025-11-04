４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．３４ポイント（０．４１％）安の３９６０．１９ポイントと反落した。様子見ムードが漂う流れ。中国の経済動向を見極めたいとするスタンスが重しとなっている。中国では今週も１０月経済指標の公表が相次ぐ。あす５日は民間が集計するＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩ、７日は貿易統計、９日は物価統計などだ。前日までに公表された経済指標では、国家