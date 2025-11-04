11月、夏の暑さはすっかり影をひそめ、木々の葉が色づく季節となりました。空は透明感を増し、涼しい秋風の中で星々のきらめきを楽しむことができます。秋が深まるこの時期、西の空にはまだ夏の大三角が見られます。夏の大三角は「こと座」のベガ、「わし座」のアルタイル、「はくちょう座」のデネブで構成される三角形です。多少、季節外れの印象はありますが、秋の空には明るい星が少ないため、ひときわ目立ちます。一方、南寄り