船橋競馬場所属の元騎手で今年調教師に転身し、10月6日に厩舎を開業した石崎駿師（42）が4日、船橋競馬3Rの2番人気キュイジニエール（牝3、父エピファネイア）で初勝利を挙げた。3日の初出走から2戦目。8番枠から果敢に逃げて4馬身差快勝。「ここでという気持ちはもちろんあった。騎手の頃と違いはないが、初勝利なのでうれしい」と振り返った。「目標は特に立ててないが、全部勝つつもりで。馬の能力を一番上まで引き出して