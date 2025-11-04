再発・難治性の血液がんに対する有効な治療法として広がっている免疫細胞療法「ＣＡＲ―Ｔ療法」の製剤について、全ての製造工程を国内で行える見通しとなった。現状は米国で主に製造しており、今後は日米間の細胞や製剤の輸送を省け、治療開始が約１週間早まると期待される。細胞を加工するノウハウを国内で蓄積できる利点もある。大手光学機器メーカー、ニコンの子会社ニコン・セル・イノベーション（東京）が製造を手がける