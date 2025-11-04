クマの出没件数が、過去最多だった年を大きく上回るペースとなっています。石原環境相：市街地また里山のようなところにクマが出ていますので、注意を国民の皆さまにもぜひ注意を払っていただきたい。環境省は2025年4月から9月までに、北海道と九州、沖縄をのぞく地域で確認されたクマの出没件数が2万792件だったと発表しました。これは出没件数が最も多かった2024年の同じ時期の1万5832件を大きく上回っています。また、2025年度