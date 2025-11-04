大阪・関西万博で人気を博したiPS細胞から作られた「iPS心臓」が4日から、東京・汐留の日本テレビで一般公開され、たくさんの子どもたちが訪れています。小学5年生「朝テレビで見て、すごいなと思ってすぐ来た」小学2年生「お母さんに『これレアだよ！！』って言ってもらって」小学4年生「これ見て将来こういう心臓作ってみたいなと。作れないと思うけど」「iPS心臓展」は、4日から「カラダWEEK」のイベントとして日本テレビで公開