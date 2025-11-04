日本時間4日、ドジャー・スタジアムにてMLBワールドシリーズを制したドジャースの優勝祝賀会が行われました。チームメートたちに続き、大谷翔平選手もファンに向けて英語でスピーチします。「このチームのことをとても誇りに思います」と話し始める大谷選手。「皆さんは世界最高のファンだ」という言葉に、大歓声が起こります。さらに「来年また(チャンピオン)リングを取る準備ができている」と語ると、球場の盛り上がりは最高潮に