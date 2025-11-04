2026年3月14日（土）・15日（日）、いきものがかり自身初となる主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜」が開催されることが決定した。2006年3月15日に1stシングル『SAKURA』でメジャーデビューしてから20年。これまでの感謝を音楽で届けるべく、縁のある豪華ゲストアーティストを迎え、2日間にわたり祝祭を開催。開催発表と共に、第1弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エン