4日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6585枚だった。うちプットの出来高が9394枚と、コールの7191枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の708枚（105円高490円）。コールの出来高トップは5万6000円の1100枚（105円安35円）だった。 コールプット 出