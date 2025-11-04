4日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5627枚だった。うちプットの出来高が3560枚と、コールの2067枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の454枚（50円高250円）。コールの出来高トップは5万6000円の350枚（200円安405円）だった。 コールプット 出