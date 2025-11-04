Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3によるソロプロジェクト aillyが、ソロ名義として初のツアー『Hello ailly!! 1st Tour 2026』を2026年3月より開催。各地でゲストを招いての対バン形式でのツアーとなる。 （関連：ドラムとキーボードが歌い、ダンサーが盛り上げるGacharic Spinの“エンタメ力”に迫る） 同ツアーでは、2026年3月6日の東京 下北沢Shangri-La公演を皮切りに全国