きょう午後3時前、山形県米沢市徳町で車が小学生2人をはねる交通事故がありました。 【画像】事故現場 警察によりますと、事故があった場所は米沢中央高校北側の交差点で、普通乗用車の運転手が逮捕されたということです。 はねられた2人の児童は軽いケガで、命に別状はないということです。